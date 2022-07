KIRGLIK SUUDLUS ⟩ Urmas Viilma tähistas abikaasaga 25. pulma-aastapäeva: ees ootab järgmine veerandsada!

«Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed,» kirjutab peapiiskop Urmas Viilma Instagrami postitatud pildi alla. Fotol on näha Urmast ja tema abikaasat Egle Viilmat kirglikult suudlemas.

Piiskop lisab, et esimesed 25 aastat nende abielust on rõõmu ja tänuga seljataga ning nüüd ootab ees järgmine veerandsada. «Tänu Jumalale, kes meid ühisel teel on igati õnnistanud.»