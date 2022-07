FOTO ⟩ Värskelt isaks saanud Robert Rool viis pisipoja käruga rallima: Ott Tänak? Kes?

Veebruaris kirjutas Elu24 armsast sõnumist, et saatejuht Robert Rool saab suvel isaks. Nüüd ongi see kauaoodatud hetk käes ning värskele isale võib ohtralt õnnitlusi saata.

«Õhtu» üks saatejuhtidest Robert Rool andis veebruaris Instagramis teada, et saab peagi isaks. «Läheb peoks!» kirjutas Robert Instagrami postitatud pildi pealkirjas. Robert kommenteeris Elu24-le, et laps sünnib suvel ja on väga väga oodatud. «Ōnnitlejaid on täna tōesti palju olnud ja oleme kaaslasega selle eest väga tänulikud,» ütles ta.