Mahavok tähistab 40. sünnipäeva ja tervitab fänne ainulaadsete show'dega

Ansambli Mahavok üks asutajaid Heini Vaikmaa avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et kontsertüritusteks algas juba vilgas ettevalmistus. «Oleme Padisel kohal ja asume täna aparatuuri paigaldama. Kontsert on tõsine. Üks on kindel, vähemalt kaks päeva kulub süsteemide, videoekraanide ja kõige muu ehitamiseks,» sõnas ta.

«Paigaldame hoogsalt valgust, võimendust ja ekraane. Ka aparatuur tuleb väga korralik. Püüame Quadro Soundi teha. Arvan, et see on Eestis päris ainulaadne. Kontsert algab kitarri improvisatsiooniga – mõtisklus praegusest elust ja ajast, kuhu me jõudnud oleme. Kogu õhtu on läbilõige 40 aasta muusikast, kuid juures on ohtralt uusi helindeid,» rääkis Vaikmaa.

Muusik lisas, et üritustele on oodatud ka need, kes pole ealeski Mahavoki live-esitust kuulnud. «Kindlasti on selliseid inimesi palju! Väga võimalik, et Padise kloostris jäävad need üldse viimasteks esinemisteks. Need üritused nõuavad eriliselt palju aega ja ettevalmistust, teeme seda juba kolmandat aastat,» märkis ta.

«Kohale tasub tulla juba varem, et jõuaks ka kloostriga tutvuda. Kohapeal on ka kohvik! Kontsert algab kell 20.00, kuid isegi tunnike varem võiks kloostri juures olla. Sel korral teeme esinemise ajal ka vaheaja. Saab vahepeal keha kinnitada ja lihtsalt puhata,» rääkis mees.