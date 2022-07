Ironmani triatloniks treeniv Andres Puusepp haigestus koroonasse: olen nii pettunud ja kurb, eriti vaimselt, sest olen nii palju vaeva näinud

Tänavu augustis toimuval IRONMAN 70.3 triatlonil osaleb ka Star FM Hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepp. Osalejaid ootavad 1,9 km ujumist, 90 km jalgrattasõitu ja 21,1 km jooksu. Puusepp võttis väljakutse vastu, et olla heaks eeskujuks ja innustuseks kõigile, kel on samuti soov triatlon läbi teha. «Olen tohutult põnevil. Saan selgelt aru, et kogu treeningperiood ei saa olema lihtne ja kindlasti tuleb tagasilööke, aga see käib selle spordiala juurde,» sõnas ta jaanuaris Elu24-le.