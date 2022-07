Just need hõrgutised troonivad Ženja Fokini suvetoitude nimekirjas

«Mul on üks väga hea plaan. Garanteerimaks, et marjade ja kõikide muude suviste saaduste saak oleks hea, tuleb minna Balti Jaama turule! Sealt leiab kraami värskelt ja seda kõike just kohalikelt tootjatelt,» sõnas Ženja Fokin.

Fokin lisas, et turul käimine toob talle alati hea tuju. «Kõige paremat inimeste vaatlemist saab teha just turul! Pariisis Eiffeli juures või Roomas Hispaania treppide juures on sama efekt. Ilma naljata, ka turul käib väga sharmantseid ning väärikaid daame. Nad on ennast üles sättinud tõelises väljamineku uhkuses. Seega, turul käies löön kaks kärbest ühe hoobiga. Naudin ilu ja hangin toidukraami,» rääkis ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mul on hea meel, et kõik inimesed on õpivõimelised - ükskõik, mis see number siis teie passis ka ei ole. On juhtunud seda, et mõnele prouale komplimenti tehes uuritakse minult, kas tahan neilt võlgu võtta. Kuid alles hiljuti oli siin üks lilleke, kel oli vanust 65 aastat...ta oli nii särav ja õide puhkenud. Tegin komplimendi ja tema tänas mind rõõmsalt,» naeris tuntud stilist.

Ženja Fokin julgustas rohkem enda ümber inimesi märkama. «Olgu see kolleeg, naaber või tundmatu inimene...kui ta on ennast kenasti ära sättinud, öelge talle hästi. See paneb hea liikluse teele,» mõtiskles ta.