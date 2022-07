KAS SINA JULGEKSID? ⟩ Tallinlasi jahmatab vaatepilt kõrgel kirikutorni otsas töötavast mehest

Mehest on sotsiaalmeedias ka pilte jagatud. «Ilmselt vajab katuseplekk parandamist. On ikka ilmas imelisi inimesi ja ameteid!» kirjutab postituse autor.

Tõepoolest on tegu julge töömehega, sest 1230. aastal rajatud kirik on lausa 105 meetrit kõrge ehk veidikene madalam kui Baltimaade kõrgeim kirik Oleviste, mille kõrguseks on 123,7 meetrit.