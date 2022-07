American Beauty Car Show külastaja: liikumispuuetega inimestega pole üritusel väga arvestatud

Nii tõttaski Elu24 reporter talle appi, püüdes ka ise turvameeskonnaga suhelda, kuid tulutult. «Koputasin naisterahvast turvatöötajale lausa õlale ja palusin tähelepanu, kuid minu poole isegi ei pööratud ennast. Siis avastasin, et väike värav on kõigest haagis, ning lasin ise noormehe väravast välja. Ei täheldanud, et turvatöötajad oleks minu tegevust märganud,» kirjeldab reporter toimunut.

Uurisime ürituse korraldajalt, miks ei ole vähemustega arvestatud ning kas edaspidi on võimalik teha muudatusi.

Korraldaja Moonika Vahar vastas meile järgmiselt: «Kahju kuulda, et ühe juhtumi põhjal teete järelduse, justkui ei oleks ratastooliga inimesed meie üritusele oodatud. Loomulikult on oodatud ja ratastooliga inimesed on üritust ka igal aastal külastanud. Teie kirjeldatud juhtum on kahetsusväärne, kindlasti arutame Meeskond Securityga läbi, kuidas antud olukord sai juhtuda. Anname endast parima, et edaspidi selliseid situatsioone vältida.»

«Erivajadusega inimene peab sageli tegema suuremat eeltööd, et üritusele minnes ootamatusi vältida. Kui aga ürituse eelinfo on kasin, on ka ebameeldivused kiired saabuma,» kommenteerib Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu endine tegevjuht ning praegu sotsiaalministeeriumis võrdsuspoliitikate osakonnas nõunikuna töötav Lili Tiri.

Ürituse korraldajale annab ta aga hea meelega mõned nõuanded, mis aitavad ligipääsetavuse erinevaid tahke veidi enam mõista ja empaatiavõimet teadliku ürituse korraldamise kaudu välja näidata: