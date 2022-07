Kim Kardashian naljatles oma fännidega õigekirja üle

«Kuidas sa kirjutad Rapuntsel?! Repuntsel? LOL,» kirjutas Kardashian postituse pealkirjaks. «Sa said õigesti aru,» vastas naljatledes tema juuksur Chris McMillan kommentaariumis.

Kardashian on varem öelnud, et oli heledate kiharate nimel valmis riskima sellega, et juuksed välja kukuvad. Staar rääkis ka Vogue'ile juuste blondeerimise protsessist, mis võttis aega 14 tundi.