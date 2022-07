Lätis ekselnud morsk jõudis Soome, kas järgmiseks Tallinn?

Zooloog Mati Kaal sõnab, et kui 4. juulil Lätis nähtud morsk jäi ellu, siis arvatavasti on tegemist sama loomaga. On võimalik, et see on sama isend, keda on nähtud Poolas, Saksamaal ja Lätis. «Morsk jääb meie vetes nälga, meri on mage ja lõpuks sureb loom ära. See on hädajuhus, et loom Taani väinadest on kogemata sisse tulnud,» sõnas Kaal. Inimestele ohtu ta ei kujuta, kui välja arvata see, et loom kaalub mitusada kilo ja kaldal talle lähenedes võib ta lihtsalt peale vajuda.