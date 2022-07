LÕPUKS OMETI! ⟩ Jennifer Lopez ja Ben Affleck abiellusid Las Vegases

«Me tegime seda. Armastus on ilus, lahke ja selgub, et on ka kannatlik. Kakskümmend aastat kannatlikkust,» kirjutas 52-aastane lauljatar Jennifer Lopez oma kodulehel.

Lopez lisas oma lehele On the J.Lo armsaid pilte pulmadest, andes sellega teada, et tema ja Ben Affleck lendasid Las Vegasesse abielu sõlmima ning tseremoonia viidi läbi Little White Chapelis, kuhu nad jõudsid täpselt sulgemise ajaks.