Vehkleja Julia Beljajeva sai pisitütre emaks

Tänavu aprillis jagas vehklemise maailmameister Julia Beljajeva rõõmusõnumit, et ootavad abikaasaga perelisa.

16. juulil andis naine Instagramis teada, et pisitütar nägi ilmavalgust 8. juulil. «Meie täht sündis 08.07.2022. Aitäh, et meid valisid,» kirjutas ta lapse jalakestest klõpsatud foto juurde.

Aprillis, kui rasedus teatavaks tuli, rääkis Beljajevaja Elu24-le, et loodab spordi juurde võimalikult kiiresti tagasi tulla. «Mul on hetkel väike puhkus spordist, aga jätkuvalt teen natukene trenni nii noortega kui ka ise.» Seda selleks, et spordi juurde naasmine oleks lihtsam. «Taastus võiks ka kiire olla,» lisas ta.