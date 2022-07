HAIGLA APSAKAS? ⟩ Koroonahaigega ühte palatisse paigutatud tartlane: valvearst käis ja pakkus kompromissi

«Valvearst käis ja pakkus kompromissi. Ta ütles, et pean olema karantiinis kuni 23. juulini. Karantiin tähendab, et istun üksi palatis ja keegi vaatamas käia ei saa. Ise ka palatist lahkuda ei tohi. Ei või õue minna. Ühesõnaga, oleksin nagu vanglas,» räägib mees Elu24-le tõdedes, et sellise variandiga ta nõus olla ei saa. «Teine variant, mida arst pakkus, on aga see, et nad kirjutavad mind kohe haiglast välja ja esmaspäevaks planeeritud uuringud lükkuvad edasi. Arst ütles, et peaksin valima ühe nendest lahendustest, kuid mulle ei sobi kumbki variant,» räägib mees, kes soovib, et tal oleks haiglasse jäädes võimalus kohtuda õues oma elukaaslasega.