FOTOD ⟩ Käsmult Võsule ujudes! Kertu Jukkum pani end taas proovile

«Võsu poole sõites polnud aega kahetseda. Haletsesin end õige pisut. Õnneks jõudsin instruktaaži ajaks kohale. Kahtlaselt vaikne, aga pole imestada: ilm on kehva ja tuul raju. Ilmselt said teised aru, et täna pole mõtet tulla,» jagas Jukkum. Paraku tuli aga välja, et hobisportlane oli vales kohas – stardi asemel finišis.

«Natuke uhke tunne oli. Et ma julgesin tulla. Et ma ujun! Vahepeal lõi laine üle pea, aga see ei heidutanud mind enam. Kõik oli ilus, kuni see finiš aina kaugemale loksus. Laine otse vastu. Õnneks on minus vastupidavust küllaga! Ja siis järsku, jalad vastu maad. Ongi tehtud. See käis kähku!» võttis ta võistluse kokku. Ajaks kujunes 1.45.