Kaunil rannal toimunud võigas kuritöö võib riigile palju maksma minna

Riiginõukogu ei ole veel kindlaks määranud hüvitise suurust, mida Kreeka riik peab kannatanule maksma. See on kohtu otsustada.

Myrto ema ütles kolmapäeval meediale, et ta on kuulnud, et süüdimõistetu soovib taotleda tingimisi vangistust. «Koletis, kes hävitas mu tütre elu, tahab saada vabadusse,» ütles Myrto ema Maria. Praeguseks on mees trellide taga veetnud kümme aastat.