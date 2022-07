VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Positivuse festivali nautima läinud eestlased ootavad enim ASAP Rocky esinemist

Positivuse festivali esimene päev möödus tasase vihmasaju, hea muusika ja mõnusa meeleolu saatel. Festivalile on kohale sõitnud inimesed üle kogu Euroopa, et näha oma silmaga Ameerika suurimaid räppareid ASAP Rockyt ja Megan Thee Stallioni, Inglismaa muusikut Jamie xx -i ja teisi ülemaailmseid suurartiste, nagu Caribou, SoFaygo, Yves Tumor & Its Band, Asaf Avidan jpt.

Elu24 läks festivalile kohale, et vaadata üle, milliseid tegevusi on festivali korraldajad külastajate jaoks välja mõelnud. Silma jäid erinevad atraktsioonid, mängud ja tegevused, millest saavad tasuta osa võtta kõik peolised. Kätt sai proovida õllekastide ladumises ja nende otsa ronimises ning hot dog'i söömise võistluses. Külastajad said isegi festivalialal olevas juuksuris habet trimmida ning Sportlandi püsti pandud poes endale uusi riideid soetada. Lisaks suurtele lavadele on püsti pandud kinotelk, kus peolised saavad rahulikumat meeleolu nautida.