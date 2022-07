LUGEJA FOTOD ⟩ Haapsalus kassi alla ajanud autojuht andis endast kõik, et looma elu päästa

Ka lugeja kinnitab, et temagi on tihti märganud hoolimatuid autojuhte, kellel on ükskõik millises seisundis loom teele või tee äärde maha jääb.

«Kõik loomad, kes mahuvad auto alt läbi, nende pärast hoogu ma ei võeta. See on tüüpiline mentaliteet, mida sisendatakse ka uutele autojuhtidele. Seda kas loom on veel elus ja teda saaks päästa, ei huvita kedagi,» toob lugeja näite igapäevaelust ning kiidab Haapsalu autojuhti.

Tähelepanu väärib ka asjaolu, et kassile tõttas appi ka autoga mööda sõitnud mees, kes koheselt auto ringi keeras ning teel end vaevaliselt liigutanud kassile appi tõttas. Just see kangelaslik mees oli perega valmis kiisukest ka endale võtma, kui loom oleks ellu jäänud ning omanik poleks välja ilmunud.