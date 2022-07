LUGEJA FOTOD ⟩ Haapsalus kassi alla ajanud autojuht andis endast kõik, et loom päästa

Reede õhtul, veidi peale kümmet saatis lugeja meile fotod sellest, kuidas politsei on Haapsalus, Rannarootsi keskuse ees oleval maanteel osaliselt liikluse kinni pannud.

«Esialgu mõtlesin, et mingi plekimõlkimine, sest mitu autot oli tee ääres. Hiljem nägin ühe auto ees pisikest karvast asja, mida esialgu tuvastada ei suutnud ja tema ümber sagisid inimesed,» kirjeldab lugeja vaatepilti.

Hiljem aga selgus, et tegu oli armsa kodukassiga, kes oli autolt löögi saanud, kuid elumärkidega. Just seetõttu ka palju sagimist looma ümber oli. Kass tõsteti ettevaatlikult läbipaistvasse kasti.

Hiljem lisas Loomapäästegrupp Facebooki sündmuse kohta ka postituse.

Elu24 uuris Loomapäästegrupi Läänemaa koordinaatorilt Terje Parralt, kuidas kiisuke öö on üle elanud, kuid kurvastusega pidi ta teatama meile, et loom on kahjuks siit ilmast siiski lahkunud.

«Viisin kiisu kliinikusse, andsin ka loa erakorraliseks operatsiooniks, aga hommikul helistati mulle ning anti teada, et kiisu lahkus. Omanik pole siiani endast teada andnud . Arve tuleb kindlasti krōbe, aga kōik see loomakest kahjuks ei päästnud,» rääkis Parra.

Parra rääkis, kuidas ta kassi päästmise pärast isegi kiirust pidi ületama, et Tallinnast vastu tuleva autoni kiiremini jõuda. Sõidu pidas kass kenasti vastu, kuid tema seesmised vigastused olid kahjuks liiga rängad.

«Autojuht oli aga väga hooliv ja kiitus talle. Kiisu karbis , kate peal et ei tekiks alajahtumist. Aitas tōsta , väga tubli,» kiidab naine autojuhti, kes jäi kohe kassi abistama, mitte ei sõitnud tuimalt edasi, mis kahjuks olevat üsnagi tavapärane nähtus.

Ka lugeja kinnitab, et temagi on tihti märganud hoolimatuid autojuhte, kellel on ükskõik millises seisundis loom teele või tee äärde maha jääb.

«Kõik loomad, kes mahuvad auto alt läbi, nende pärast hoogu ma ei võeta. See on tüüpiline mentaliteet, mida sisendatakse ka uutele autojuhtidele. Seda kas loom on veel elus ja teda saaks päästa, ei huvita kedagi,» toob lugeja näite igapäevaelust ning kiidab Haapsalu autojuhti.