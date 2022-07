ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lugupeetud naine, ära peksa neegrikuningat!

Võib aru saada, et Võrgu jaoks on sõna «neeger» kasutamine õudne ja punkt. Elik nagu ta ise kirjutab: «Meil on nulltolerants ahistamise ja diskrimineerimise vastu: kedagi ei tohi diskrimineerida tema soo, rassi, usulise veendumuse, vanuse, puude või mistahes muu tunnuse pärast. Ka mikroagressioon, sõnaline solvang või nali näiteks kellegi rassi või seksuaalse orientatsiooni kohta on käitumine, mida ei aktsepteerita. Sõna „neeger» on rassistlik. Punkt!"

Tegelikult on vastik vaadata, kuidas igasugused pioneerijuhid ei suuda oma sügelevaid näppe isegi tippkultuurist eemale hoida

Aga Võrk, ära siis diskrimineeri Vipsi, kes on asjast aru saanud või Estonia teatrit, kes TSITEERIB maailmakuulsat lastekirjanikku Astrid Lindgrenit. See, et rootslased on jobud ja klassikat ümber kirjutavad, ei anna mingit alust samasuguste totrustega tegeleda.

Põletame klassika?

Ma väga kardan, et entusiastist Elo Võrk pole kuulnud mitte midagi Mark Twainist (muidu ta teaks, et pool »Huckelberry Finni« saaks kohe maha tõmmata) või Nobeli laureaadist William Faulknerist, kelle »Yoknapatawpha« saagast ei jääks üldse miskit järele ja see tuleks ilmselt tervenisti hävitada ning tühistada.

Mõelge ise, Faulkner kirjeldab, Jordani jõge otsivate neegrimasside HAISU. Viivitamatult see peatükk maailma kultuuriruumist välja lõigata.