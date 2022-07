VIDEO ⟩ Hämmingus kliendid: Brigitte Susanne Hunt sõitis pealinnas taksot

Elu24-le ütles Brigitte Susanne Hunt , et Forus Taxi tehtud väljakutse vastu võtmise üle ta pikalt ei mõelnud, kuna tunneb end rooli taga mugavalt. «Pealegi olen rallisõitja tütar!» lisas ta.

Rääkides taksojuhiks olemisest, tõdes seltskonnatäht, et proovis meeles pidada asju, mida ise taksojuhis hindab. «Mitte üleliia kliendiga lobiseda ning igas olukorras viisakaks jääda,» täpsustas ta. «Minu jaoks on olulisim, et klient tunneks end kuningana ja kogu aur läheks tema päeva lihtsustamisele. Meeldiv ja professionaalne taksojuht annab alati sära ja energiat, mida endaga kaasa võtta.»