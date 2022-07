Texas ei taha aborti lubada isegi eluohtlikus seisus naistele ja kaebas Bideni administratsiooni kohtusse

USA ülemkohus otsustas eelmisel kuul, et osariigid võivad ise otsustada, kas lubada aborti või mitte. Pärast otsust on peaaegu pooled USA osariigid abordi kas keelustanud või seda karmilt piiranud. Texas on abordi keelustanud aga pea kõikides olukordades.

USA sotsiaal- ja tervishoiuministeerium seevastu andis esmaspäeval juhised, mille kohaselt võib aborti teha olukorras, mis ohustab patsiendi elu või tervist. Ministeeriumi teatel pole tegemist uue määrusega, vaid peamiselt meeldetuletusega, et föderaalseadus kaitseb raseda õigusi, kui tema elu on ohus.

Helsingin Sanomat vahendab, et Texase vabariiklasest peaprokurör Ken Paxton väidab, et USA presidendi Joe Bideni administratsioon prooviks muuta iga kiirabi abordikliinikuks.

Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütleb, et Paxton on äärmusliku ja radikaalse vabariiklase näide. «On uskumatu, et see ametnik takistaks naistel elupäästvat ravi esmaabipunktides, mis on Ameerika seadustega kaitstud õigus,» ütles Jean-Pierre.