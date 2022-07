Kantrirokkarid Revalsist: elus ei saa midagi teada, kui pole ise järele proovinud

Muusikud märkisid, et ka tänapäeva elus kasutatakse tihti väljendit «kas hammas hakkab peale». Ja kui ei hakka, siis järelikult pole suurem asi kraam, mida ise järele proovida. «Elus ei saa midagi teada, kui pole ise järele proovinud – oma hambaga,» soovitasid Revalsi liikmed.

Uus laul on kirjutatud vanakooli kantri stiilis. «Idee autoriks on Kill Kaare, kellega oleme ennegi koostööd teinud. Läksime tema juurde sellise jutuga, et tahame teha ühte head maalähedast lugu,» sõnas bändi liige Danel Pandre.

«Laulu idee räägib ürgsest mehest, kes enne ei usu, kui on ise hambaga järele proovinud. Nii nagu vanasti münti katsuti hambaga, et veenduda metalli ehtsuses. Ega see tänapäeval eriti ei erine, lihtsalt vahendid on teiseks läinud. Umbusk ja tahaks ikka kindel olla – see ongi selle laulu allegooriline sisu,» kirjeldas Pandre lugu.

Revalsi esindaja rääkis, kas ta on ka ise hambaga midagi proovile pannud. «Peab tunnistama, et selles suhtes olen ma väga igav inimene... aga võib-olla ka väga tark. Hambad on tarviline vara. Ma teeks mida iganes, et nad ilusti säiliksid ja ma ei peaks nendega tegelema. Mul on geenidest antud väga kehv hambumus, juba lapsest saati olen pidanud palju hambaarsti juures käima. Seega, minu hammaste poolt ei ühtegi pudeliavamist ega ekstreemsust,» naeris Pandre.

Muusik avaldas, et bänd loob uusi lugusid ja sel suvel on ühiseid kokkusaamisi vähem. «Oleme võtnud päris rahulikult. Punt on ju suur ja tegemisi kõigil nii palju. Vahepeal sunnitud paus on asendunud enda poolt võetud rahuliku kulgemisega. Järgmine lugu on juba töös ja sellest järgmine ka. Pisitasa toimetame ja loome head mõnusat repertuaari. Suurem kontsert on aga tõenäoliselt septembris,» rääkis Danel Pandre raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».