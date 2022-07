Autojuht pahaselt: jalakäija ei ole liikluses boss, et astub lihtsalt sõiduteele

«Tallinna linnapildis hakkab silma palju jalakäijaid, kes ületavad ülekäigurajal teed nii, et autot üldse ei vaata. On nii-öelda omas mullis ning astuvad lihtsalt ülekäigurajale kordagi veendumata, kas autojuht on neid märganud,» rääkis mees Elu24-le. «Mõnedel on klapid peas ja nad kuulavad muusikat. Teised on lihtsalt oma mõtetes ning veendunud, et neil on liikluses eesõigus. Jalakäija ei ole aga liikluses boss, et astub lihtsalt sõiduteele.»