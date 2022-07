Sõnad sotsiaalmeedias viisid Hollywoodi näitlejanna enesetapu äärele

USA teleseriaalist «Fresh Off the Boat» ja filmist «Crazy Rich Asians» tuntuks saanud näitleja Constance Wu (40) on sotsiaalmeedias tagasi üle kolme aasta. 2017. aastal ajakirja Time koostatud 100 maailma kõige mõjukama inimese nimekirjas olnud Wu avaldas 14. juulil Twitteris šokeeriva põhjuse, miks ta on sotsiaalmeediast eemale hoidnud.

«Natuke kardan küll, aga tulen sellest hoolimata sotsiaalmeediasse tagasi,» avaldab näitlejanna oma Twitteri kontol ning tunnistab: «Kolm aastat tagasi avaldasin Twitteris paar mõtlematut postitust oma telesaate «Fresh Off the Boat» teemal, mis põhjustas raevu ja karme kommentaare. Tundsin end öeldud asjade pärast jubedalt. Kui üks Aasia näitlejanna ütles mulle, et olen Aasia-Ameerika kogukonna häbiplekk, tundsin, et ma ei vääri enam elu. Tundsin, et neil on ilma minuta parem.»