Süütu tere või ahistamine? Nõmme elaniku loo peale läks lahti terav arutlus

Kadri tõdes aga kurvalt, et osa noori on sotsiaalmeedia tõttu igasuguse iseseisva mõtlemiseta nii käitumis- kui mõtteviisid üle võtnud. «Samas teretada ei oska enam paljud,» lisas ta murelikult.

Teine Kadri jagas aga toredat hetke, mil ta läks oma laste ja lastelastega jalutama: «Ja üks armas eakas vanahärra, selline väärikas ja eestiaegne, seisatas ning ütles: kui ilus on teid vaadata, silm puhkab. See oli tore kompliment, südamest öeldud.» Naise sõnul juhtus nii just Nõmmel.

«Muidugi on hirmus, kui vanem mees teretab. Igasugu imelikke liigub ringi.» – Kai

Kuigi oli neid, kes Igori jutu peale leidsid, et väikestes kogukondades on teretamine elementaarne, siis oli ka neid, kes leidsid, et liigne sõbralikkus võib ületada mingi piiri.

«Kui 56-aastane Igor teretab linnatänaval endast poole nooremat naist, talle kiirel sammul järele tõttab, siis vastu näppe saab, seda situatsiooni väga häirivaks vahejuhtumiks peab, naist paranoiliseks nooreks nimetab, kes justkui Nõmmele elama ei sobi, ja veel selle loo kogu Nõmmekatesse postitab – siis tekib küsimus: kas Igoriga on kõik korras?» uuris aga Sulev, kes leidis, et küllap see tere läks ikka noorele naisele ja 70-aastasele prouale poleks Igor seda andnud.