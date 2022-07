Alles hiljuti tuli avalikuks, et Tesla tegevjuht Elon Musk sai ühe oma ettevõtte tippjuhiga salaja kaksikud. Aga ega maailma rikkaima mehe isa Errol Musk ei saa pojale alla jääda. 76-aastane Errol avaldas, et talle sündis hiljuti tütar, kelle emaks on tema kasutütar.