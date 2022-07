550 naist kaebasid Uberi seksuaalrünnakute pärast kohtusse

BBC vahendab, et sõidujagamisteenust osutav ettevõte Uber on antud kohtusse, kuna selle heaks töötavad autojuhid on suurel hulgal naisi röövinud ja seksuaalselt ära kasutanud.

«Seksuaalne rünnak on kohutav kuritegu ja me võtame iga teadet tõsiselt,» kommenteeris Uberi pressiesindaja asjaolusid ning lisas, et tegelevad klientide turvalisuse suurendamisega, muutes ettevõtte sees mõningaid meetmeid.

Praegu uurib kohus aktiivselt veel 150 juhtumit.

Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et Uber sai juba 2014. aastal teateid selle kohta, et autojuhid on naiskliente rünnanud ja vägistanud. Kohtule tehtud avalduses väidetakse, et ettevõte seadis prioriteediks hoopiski kasumi ja seda klientide turvalisuse arvelt.

Kohtuasjas öeldakse ka, et ettevõte ei kontrollinud oma autojuhte nõuetekohaselt.