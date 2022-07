Lauri Pedaja sihib maailmarekordit: lähme ikka täispangale, võit või mitte midagi!

Kuigi lennumasina ehitusega ei ole veel alustatud, lubab ta, et lähevad meeskonnaga täispangale. «Mis siin ikka rapsima hakata! Õigeks ajaks jõuame kindlasti valmis!» on ta enesekindel.

Lennumasinat valmis ei ole, ent strateegia pandi Pedaja sõnul juba varakult paika. «Meie strateegia on üks ja kindel: võit või mitte midagi! Me lähme ikka täispangale – lend tuleb kas napilt alla maailmarekordi või siis kõvasti üle!»

Lennumasinat juhtima mees siiski ise ei hakka. «Ma olen nii öelda tiimipealik. Piloodiks on mul palju parem ja osavam vend,» avaldab ta.

Red Bull Lennupäeva näol on tegemist iseehitatud lennumasinate võistlusega, kus kohtunikud hindavad lennumasinaid kolmes kategoorias: loovus, etteaste ja lennumasinaga läbitud distants. Ehk lisaks peamisele ülesandele - lennata kaugele, on eesmärgiks ka laheda disainiga originaalne lennumasin ja silmapaistev tiim ning enne lendu tulev etteaste, millega on võimalus võluda kohtunikke oma andekusega ning võita publiku poolehoid.