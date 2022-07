Eksmehega perelisa ootav Khloé Kardashian: pandeemia segas mu plaani lapsi saada

Khloé ja Tristan lõpetasid oma romantilise suhte ametlikult jaanuaris pärast seda, kui naine avastas, et NBA mängija sai lapse koos Maralee Nicholsiga.

Lapse eostamise ajal olid Khloé ja Tristan veel suhtes. Noored olid koos olnud alates 2016. aastast ning 2018. aastal nägi ilmavalgust nende tütar True.

Allikas rääkis People'ile, et hoolimata sellest, et nad ootavad nelja-aastase tütre True õde-venda, ei ole Khloé ja Tristan uuesti koos ega ole alates detsembrist rääkinud muust kui laste kasvatamisega seonduvast. Allikas lisas: «Laps eostus asendusema abil, enne kui Khloé ja avalikkus said teada, et Tristan saab teise naisega detsembris lapse.»

Khloé ütles, et pandeemia segas tema plaani saada rohkem lapsi. 2021. aasta märtsis «Kardashianide pere» sarja viimase hooaja episoodis rääkis Khloé, et arstid teatasid talle, et lapseootuse korral oleks tema rasedus suure riskiga. Ta lisas oma õele Kim Kardashianile, et kaalus seetõttu sel ajal asendusemadust.

«Kõik, mida ma teha üritan, on tuua oma ellu ja perekonda rohkem armastust ning tundub, et ma satun üha uutesse sekeldustesse. Seda on mul tõesti raske seedida,» lausus Khloé.