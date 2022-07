KAHEKSA KORDA KALLIM ⟩ Hotellid küsivad Rammsteini kontserdi ajal ulmelisi hindu: tõelised fännid on nõus maksma

Täpselt nädala pärast toimub Tallinna lauluväljakul Saksa metal-bändi Rammstein kontsert. Suursündmus on aga majutusasutuste hinnad lakke löönud. «Aeg on näidanud, et tõelisele fännile, kes saab nii hea asukohaga majutuse, ei ole hind oluline,» tõdes Elu24-le Oru hotelli juhataja.