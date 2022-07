HOIATAV LUGU ⟩ Kahekümnendates Soome meest süüdistatakse 90 lapse väärkohtlemises TikToki abil

Helsingin Sanomat kirjutab, et mees otsis ohvreid TikToki vahendusel. Ta võttis lastega sotsiaalmeedias ühendust ning veenis neid saatma endale videoid ja pilte, millel lapsed seksuaalselt esinevad või endaga seksuaalakte sooritavad.

Prokuröride hinnangul olid kahtlustatavate kuritegude ohvrid nende toimepanemise ajal vanuses 5–13 aastat ning ohvreid on ligikaudu 90. Meest ei kahtlustata aga lastega kohtumises ega videote või piltide levitamises.

Väidete kohaselt oli mees end TikTokis esitlenud 13-aastase poisina ning palus ohvritel suunduda temaga suhtlema hoopiski Snapchati platvormile. Just selles keskkonnas sundiski ta lapsi endale videoid saatma.

Juhtumi uurimine sai alguse sellest, et ühe kannatanu isa märkas tütre telefonis vestlust, milles ta rääkis sõpradega kasutajanime Krisseboih kasutavast isikust, kes oli palunud lastelt keha paljastavaid pilte.

Meest süüdistatakse muu hulgas 64 lapse räiges seksuaalses väärkohtlemises. Prokuröride hinnangul tuleb tegusid pidada koletuks just laste vanuse pärast ning ka seetõttu, et need pandi toime ohvreid eriti alandaval viisil.