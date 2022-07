Kohtunik lükkas tagasi Amber Heardi taotluse Deppi kohtuvõit tühistada

Virginia vandekohus otsustas juuni alguses, et Amber Heard on laimanud oma endist abikaasat, näitleja Johnny Deppi.

Vandekohtunikud leidsid üksmeelselt, et Heardi väited Deppi ja nende abielu kohta olid valed ja laimavad ning naine käitus tahtlikult kurjade kavatsustega. Samuti leidsid nad, et Heard laimas oma endist abikaasat 2018. aastal Washington Posti artiklis, milles ta kirjutas, et on «avaliku elu tegelane, kes esindab perevägivalla ohvreid».