Endise paari tühine vaidlus mootorratta üle läks kalliks maksma

Ilta-Sanomat kirjutab , et Soome mehele on eksnaise kiusamine kalliks maksma läinud. Nimelt kinkis ta kooselu ajal naisele mootorratta, mille turuväärtus oli tol hetkel 3000 eurot. Peale mitu aastat järjest tehtud remonditöid tõusis selle hind aga 9500 euroni.

Oma seisukohta põhjendas ta ratta remondi ja osade ostmisega. Hobi ja igapäevatöö tõttu on mehel nimelt teadmised mootorrataste remondist. Ta meenutas, et ostis ratta oma naisele, kuid naine ei tasunud remondikulusid ning seetõttu pidas ta oma õiguseks ratas endale jätta, kuigi see oli ikka naise nimel. Mehe sõnul ei olnud ta mootorratast kunagi oma endisele elukaaslasele üle andnud, mistõttu hoidis ta seda enda valdustes.

Kohus kuulas ka naise tunnistajana üle ning too ütles, et mees oli omal ajal küll ratast parandanud, ent kuna toona ei leppinud nad kulude suhtes midagi kokku, oletas ta, et töö on tasuta.