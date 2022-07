ASUKOHA HOROSKOOP ⟩ Kus sind ootab edu ja kus armastus?

Kas oled mõelnud, miks sind väga tõmbab teatud kohtadesse või kuskil kindlas riigis või linnas viibides tunned end alati eriliselt hästi? Tihti selgub, et ükski meelispaik pole juhuslik. Astroloogia pakub võimaluse selle mõistmiseks. Nimelt on olemas tehnika, mis võimaldab tõlgendada astroloogilisi mõjutusi asukoha järgi.

Astrokartograafia on üks väga põnev tööriist, mis näitab ära, kus kohas inimene milliseid kogemusi saab. Kui nendes piirkondades pikemalt viibida, siis hakkavad vastavad teemad üha enam elus fookusesse tulema. Nii on võimalik näha, kus me kogeme rohkem populaarsust, kergust, küllust, tööalast edu, lähedasi suhteid, aga ka võitlusi, takistusi, karmalisi sündmusi, valu ja potentsiaalset tervendust.