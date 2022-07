ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: venkude varastatud tehnika. Mosse, sapikas ja teised – ei ühtegi originaali.

On üks igivana anekdoot, mis võtab kokku nõukogude tehnika olemuse. Selles loos läheb venku filosoofi juurde ja kurdab, et mitte miski ei tule tal välja nii nagu vaja. Töölt lastakse lahti, naine litutab teistega, viin saab alati liiga vara otsa. Filosoof lohutab: "Pole viga! Iga kord kui elus paugatab kinni mõni uks, avaneb kohe kindlasti mõni teine!" "Ma tean, mida te tunnete", ohkab venku. "Ka minul on Moskvitš!"