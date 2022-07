Artjom Savitski uue suvehiti sõnad on räpipundi 5MIINUST liikme sulest

Savitski märkis, et on leidnud endale hea tiimi, kellega uut muusikat luua. «Õige klapp on see, kui inimesed on huvitatud sinuga koostööd tegema. Tihtipeale juhtub seda, et kohtud erinevate inimestega, räägitakse koostööst ja ühisest huvist... kuid reaalselt ei jõua kuhugi. Ja isegi kui jõuab, siis saad poole pealt aru, et asjad ei klapi,» rääkis ta.

«Sain poolteist aastat tagasi kokku Sergei Harhaniga. Teadsin teda juba ammusest ajast – siis kui ma bändiga alustasin. Ta kirjutas mulle, et saaks stuudios kokku. Tegime erinevaid demosid ja mõtlesime, mis suunas me võiksime liikuda. Lugu «Foorid» jäigi nii sõelale ja tegime selle lõpuni ära,» sõnas ta.

Savitski lisas, et muusika produtseerimise juures on oluline, et kõik osapooled füüsiliselt kokku saaksid. «Minu jaoks on inimestevaheline keemia oluline ja pelgalt interneti teel seda edasi anda ei saa. Tean, et paljud siiski teevad seda. Mulle endale meeldib, et olen inimestega koos ühes ruumis ja meil on omavahel vahetu suhtlus... emotsioonid. Midagi pole teha, see lihtsalt toimib palju paremini,» rääkis muusik.

Mees kogub populaarsust ka sotsiaalmeediaplatvormil TikTok. «See oli aasta 2020, kui meil olid esimesed isolatsioonikuud. Me ei teadnud täpselt, mis asi see koroona on, ja istusime kõik oma kodus. Mingil hetkel oli tunne, et vajan meelelahutust! Instagram, Facebook, Netflix olid põhjalikult läbi sirvitud. Siis mõtlesin, et nüüd on paras aeg TikTok alla tõmmata. Postitasin oma esimese video ja see üllatuslikult levis päris hästi. Nii võtsingi eesmärgiks, et teen iga nädal ühe video – tänaseks on mul 43 000 jälgijat,» rääkis Artjom Savitski raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».