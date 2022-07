FOTOD ⟩ Lihula tulistaja Mikk Tarraste kuuliaukudega auto pandi oksjonile

Kahe inimese tapmise eest eluks ajaks vangi mõistetud Mikk Tarraste auto, millega ta saatuslikul suveööl kaks aastat tagasi sõitis, on pandud oksjonile. «Küsimuste ennetamiseks – jah, see on SEE auto, mis osales Lihula sündmustes,» kirjutati kuulutuses.