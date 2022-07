Kaua hoitud saladus: muusik Ed Sheeran pani tütrele eriskummalise nime

Nüüd avalikustab väljaanne The Sun , et maikuus ilmavalgust näinud tütar sai nimeks Jupiter Seaborn Sheeran . Väljaandele ütles allikas, et paarile meeldis nimi nii selle tähenduse kui ka ainulaadsuse poolest. Väidetavalt sümboliseerib see vaprust ja julgust.

The Sunile selgitas allikas, et nad nägid sellega uskumatult palju vaeva. «Ta lihtsalt tunneb, et olles avalikkuse ees, on need asjad veelgi erilisemad, kui suudad need saladuses hoida. Aga lõpuks on laps turvaliselt sündinud ning käes on aeg rõõmusõnumit kuulutada.»