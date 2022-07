Mitmed tänavused Emmy nominendid purustasid rekordeid ja tegid ajalugu

Kuid endine Disney staar Selena Gomez vajas vaid ühte nominatsiooni, et silma paista, vahendab People. Nimelt nomineeriti laulja ja näitlejana tegutsev Gomez Emmy auhinnale sarja «Only Murders in the Building» produtsendina. See tegi temast teise latiinost produtsendi, kes selles kategoorias Emmy nominatsiooni pälvis. Esimese sai 2007. aastal «Ugly Betty» eest Salma Hayek.