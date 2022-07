PAPARATSO ⟩ «Näljamängude» staari hommikune jalutuskäik abikaasaga ei läinud plaanipäraselt

Näitlejanna Jennifer Lawrence ja tema abikaasa Cooke Maroney läksid laupäeva hommikul New Yorgi tänavatele jalutama. Meediaväljaande ET allika sõnul ei läinud aga paari hommik nii, nagu nad esialgu plaanisid.

Nimelt pidid nad kella 9 ajal ühes New Yorgi kohvikus hommikust sööma, kuid kohale jõudes avastasid Lawrence ja Maroney, et kohvik on kinni. «Nad läksid hommikust sööma, aga kohvik oli veel kinni. Nad tegid alles kell kümme lahti,» rääkis allikas.

Paar oli jalutuskäigul kahekesi ning nende aasta alguses sündinud laps nendega kaasas ei olnud. Pole ka üllatav, kuna Lawrence hoiab oma eraelu kiivalt saladuses. USA meedia avaldas alles aprilli keskpaigas, et näitlejanna on emaks saanud.

Nad hoidsid ka rasedust saladuses ning näitlejanna esindaja kinnitas alles 2021. aasta septembris, et Lawrence on lapseootel. Paar kuud hiljem avaldas Lawrence, et raseduse varjamine on teadlik otsus, et kaitsta lapse privaatsust.