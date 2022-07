Uuring: päikesevalgus võib vallandada hormooni, mis ajab mehed isutama

Juba ammu on teada, et liigne kokkupuude päikesega suurendab nahavähi riski, kuid hiljutised uuringud on näidanud, et mõõdukas kokkupuude võib pikendada eluiga, aidates kaitsta südame-veresoonkonna haiguste ja muude surmapõhjuste eest. Päikesekiirgus alandab vererõhku lämmastikoksiidi vabanemise kaudu nahast, põhjustades veresoonte lõdvenemist. Osa teadlasi seostab päikesevalguse eeliseid D-vitamiini tootmisega.