FOTOD JA VIDEO ⟩ Šveitsi «nulltärnihotell» pakub unetuid öid, et mõtiskleda maailma kriiside üle

Projekti taga on šveitslastest kaksikvendadest installatsioonikunstnikud Frank ja Patrik Riklin, kes on selliseid paiku juba mõned aastad püsti pannud, teatab reuters.com.

«Nulltärnihotell» on sisuliselt platvorm, millel on kaheinimesevoodi koos kahe öökapi ja lambiga. Kolmes küljes puuduvad seinad, lagi, uks ja aknad. Tegemist ei ole just privaatse paigaga.