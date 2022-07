TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Superkuu teeb väga emotsionaalseks, aga toob kergendava lahenduse

Selle täiskuu teemaks on, et kuidas võtta päriselt vastutus oma tunnete ja vajaduste eest. Päike on samal ajal kõige tundlikumas märgis Vähis, mis tegeleb inimese emotsioonide, vajaduste ja turvatundega. Kuu Kaljukitses tuleb aga peegeldama, et nende vajaduste eest on vaja reaalselt hoolt kanda. Oma sisemise lapse kõrval tuleb leida üles ka oma sisemine täiskasvanu, kes selle lapse vajaduste eest vastutab.