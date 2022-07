SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal teeb emotsionaalseks, aga lõppeb millegi ilusaga

Soovitused nädalaks

3. Nädalalõpus luba endal unistada, isegi kui need asjad tundu kohe käeulatuses olevat. On hea keskenduda visioonile, mis hakkab tasapisi ise kuju võtma.

Karikate üheksa on külluse kaart. See on hetk, milles end ja kõike, mis sul on, nautida. See sobibki ehk heaks nõuandeks ja soovituseks sel nädalal, kui täiskuu tekitab ärevust ning muud rasked seisud kisuvad vanu haavu lahti.