ARMSAD FOTOD ⟩ Rõõmusõnum! Grete Griffin on taas lapseootel

Ühendriikides Florida osariigis elav ja ameeriklasega abielus Eesti seitsmevõistleja Grete Griffin jagas enda Instagramis uudist, et ootab kolmandat last.

«SUUR FINAAL!!!! Olen lapseootel kolmanda beebiga ja meist saab peagi kuueliikmeline pere! Nii palju armastust, et mu süda võib plahvatada! Mis te arvate, kas see on poiss või tüdruk?»- kirjutab Grete enda Instagrami postituses.