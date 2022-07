Helen Adamsoni baklažaanipitsa on tõeliselt tervislik amps

«Toit on elu väga oluline osa. Mu enda isiklikus plaanis – toit ja toitumine on mulle elus ajapikku järjest tähtsamaks saanud. Pööran sellele teemale päris palju tähelepanu, eriti kui võrrelda varasema perioodiga. Aga ilmselt on see nii paljude inimeste elus,» tunnistas Helen Adamson.

Muusik märkis, et muudab oma toitumisplaani ilmastiku ja hooaegade järgi. «Eks see on ju päris loogiline, et menüü aastaringselt veidi muutub. Kui on kuumad ilmad, siis ka isud on teistlaadi. Kuid üldjuhul, rasket toitu söön ma vähem ja värskeid tooteid palju rohkem,» rääkis ta.

«Nüüd elan Lõuna-Eestis ja saan tihti metsas käia. Olen palju metsmaasikaid korjanud, üleüldse armastan ka teisi marju süüa. Söön palju seda, mis tuleb meile otse loodusest. Selline söök toidab kõige enam ja ka energia on sel suurepärane. Aga eks palju oleneb aastaaegadest,» sõnas ta.

Adamson rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis ka imemaitsvast baklažaanipitsast, mille retsepti avastas paar aastat tagasi. «Asusin seda katsetama koroonapandeemia alguses. Esimest korda valmistasin tavalise taignaga. Idee autoriks on Sandra Roost. Veidike hiljem otsustasin enda eelistusest lähtuvalt algset retsepti muuta,» lisas ta.