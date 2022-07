Liina Kersna ministriametist lahkumisest: sirge selja, selge silma ning rahuga südames

«Üks kõige olulisem mõte, mida minu abikaasa (Vahur Kersna – toim) oma 40-aastasele telekogemusele toetudes tavatseb rõhutada, on see, et – televisioon ei ole kunagi MINA, televisioon on alati MEIE,» alustas Kersna oma postitust, «peale poolteist aastat ministriametis võin kinnitada – seesama kehtib ka ministri ameti kohta.»