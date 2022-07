KUUMARABANDUS VÕI RAHA ⟩ Kas tead, kui palju ventilaator kuu lõikes su raha röövib?

Euroopat on tabanud kuumalaine ning kui lõunaeurooplased on sellise palavusega harjunud, siis Eesti inimesele on see pigem haruldane nähtus. Samal ajal on elektrihinna hüppeline tõus mõjutanud paljuski inimeste mõtteviisi ja käitumismustreid. Kui palju peab kuu lõpus rahakotti kergendama, et kuumarabandusest pääseda?