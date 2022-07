Endine modell Jennifer Pamplona kulutas seitse aastat ja sadu tuhandeid, et näha välja nagu Kim Kardashian. Nüüd on tal uus eesmärk.

29-aastane Jennifer Pamplona on endine modell, kes kulutas üle kümne aasta vältel tuhandeid dollareid, et saavutada Kim Kardashianiga sarnane välimus. Nüüd käis aga Jennifer välja veel üle 100 000 dollari, et vana välimus tagasi saada.