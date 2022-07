VIDEO ⟩ James Webbi kosmoseteleskoop tegi sügavaima pildi, mis meie universumist kunagi tehtud on

Photo by Handout / NASA / AFP/Scanpix

NASA James Webbi kosmoseteleskoobi sügavaim ja üksikasjalikuim pilt, mis on universumist tehtud

USA kosmoseagentuur NASA ja USA president Joe Biden avalikustasid kosmoseteleskoobi James Webb tehtud esimese täisvärvilise kujutise ning see on sügavaim ja kõige üksikasjalikum pilt universumist, mis on kunagi jäädvustatud.