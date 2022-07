Indoneesiast naasvate turistide plätud on ohuks Austraalia lihatootmisele

Austraalias on talveturismi kõrghooaeg ning tuhanded austraallased lendavad Balile päikese kätte ja suplema. See on koroonapandeemia tõttu üle paari aasta esimene kord, mil saab Austraaliast välismaale talvepuhkusele minna. Austraalias on juunist augustini talv, teatab iltalehti.fi.